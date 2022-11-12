НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 ноября, 15:28

Детсад "Маленькая страна" в Кирове решили закрыть из-за побега девочки в одних подгузниках

Директор частного детского сада "Маленькая страна" в Кирове, откуда во время тихого часа сбежала полуторагодовалая девочка, рассказала, что из-за инцидента приняла решение о закрытии учреждения. В беседе с "Газетой.ru" она уточнила, что воспитательницу уже уволили.

"На данный момент всё у нас проверяется. Воспитатель не работает, он уволен. Садик тоже будет закрыт, это не минутное дело всё. Я сама приняла такое решение. Очень нехорошая ситуация произошла, дальше работать в этой сфере не планируем", — заявила директор сада Любовь Бакина.

Руководитель рассказала, что приехала на место, когда там уже находились врачи скорой помощи и комиссия по делам несовершеннолетних. С девочкой сейчас всё в порядке, её осмотрели врачи.

"Конечно, вся эта ситуация очень неприятная и из ряда вон выходящая. Сейчас будем проверять это всё", — заключила Бакина.

Под Новосибирском в ДТП с автобусом погибла семилетняя девочка

Под Новосибирском в ДТП с автобусом погибла семилетняя девочка

Ранее Лайф рассказывал, что полуторагодовалая малышка в одном подгузнике сбежала из детсада и час бродила в одиночестве по Кирову. Девочку заметили прохожие, когда та спустилась с тротуара на дорогу.

Обложка ©

SHOT

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров