Детсад "Маленькая страна" в Кирове решили закрыть из-за побега девочки в одних подгузниках

Директор частного детского сада "Маленькая страна" в Кирове, откуда во время тихого часа сбежала полуторагодовалая девочка, рассказала, что из-за инцидента приняла решение о закрытии учреждения. В беседе с "Газетой.ru" она уточнила, что воспитательницу уже уволили.

"На данный момент всё у нас проверяется. Воспитатель не работает, он уволен. Садик тоже будет закрыт, это не минутное дело всё. Я сама приняла такое решение. Очень нехорошая ситуация произошла, дальше работать в этой сфере не планируем", — заявила директор сада Любовь Бакина.

Руководитель рассказала, что приехала на место, когда там уже находились врачи скорой помощи и комиссия по делам несовершеннолетних. С девочкой сейчас всё в порядке, её осмотрели врачи.

"Конечно, вся эта ситуация очень неприятная и из ряда вон выходящая. Сейчас будем проверять это всё", — заключила Бакина.