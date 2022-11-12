Учёные нашли страшное существо со светящимися глазами, от взгляда которых в жилах стынет кровь

Группа исследователей из Научно-исследовательского института Музея Виктории, исследуя морскую территорию вокруг Кокосовых островов вблизи австралийских морских парков, сумела обнаружить неизвестные ранее виды рыб с ужасным внешним видом. Об этом пишет LiveScience.

Как замечают учёные, жизнь в данных районах достаточно трудна из-за недостатка света и скудости добычи, именно поэтому здесь можно обнаружить неизвестные виды рыб и иные существа.

Фото © livescience.com / Ben Healley, Museums Victoria

"Они способны к биолюминесценции, чтобы привлечь добычу, при этом прячась или маскируясь в морских глубинах. Часто имеют огромные органы чувств, а также большие рты с устрашающими зубами, которые делают каждый приём пищи стоящим", — рассказала старший директор по коллекциям Музея Виктории Дайанн Брэй.

Фото © livescience.com / Courtesy Museums Victoria

Так, исследователи сумели обнаружить двух угрей, один из которых был покрыт рыхлой и студенистой кожей, а другой и вовсе получил название "странный пеликаний угорь" из-за маленькой формы головы и огромных челюстей. Заметили учёные также глубоководную рыбу – летучую мышь, рыбу-паука, которая опирается на свои плавники, словно на ходули, и рыбу-ящерицу, в пасти которой можно наблюдать длинные и острые зубы.