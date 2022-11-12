"Зенит" обыграл "Торпедо" со счётом 2:0 в матче 17-го тура РПЛ

Лидер РПЛ "Зенит" в гостях нанёс поражение столичному "Торпедо" в рамках 17-го тура чемпионата страны. Встреча на стадионе "Лужники" завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

Открыть счёт петербуржцы сумели лишь в середине второго тайма благодаря усилиям бразильца Малкома. Через 11 минут его соотечественник Клаудиньо удвоил преимущество "Зенита" и закрепил окончательный счёт матча.

На зимнюю паузу команда Сергея Семака уходит в качестве лидера чемпионата страны, имея в активе 42 очка. "Торпедо" же располагается на последнем месте в турнирной таблице, набрав за 17 туров шесть баллов.