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12 ноября, 15:58

"Зенит" обыграл "Торпедо" со счётом 2:0 в матче 17-го тура РПЛ

Лидер РПЛ "Зенит" в гостях нанёс поражение столичному "Торпедо" в рамках 17-го тура чемпионата страны. Встреча на стадионе "Лужники" завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

Открыть счёт петербуржцы сумели лишь в середине второго тайма благодаря усилиям бразильца Малкома. Через 11 минут его соотечественник Клаудиньо удвоил преимущество "Зенита" и закрепил окончательный счёт матча.

На зимнюю паузу команда Сергея Семака уходит в качестве лидера чемпионата страны, имея в активе 42 очка. "Торпедо" же располагается на последнем месте в турнирной таблице, набрав за 17 туров шесть баллов.

"Урал" обыграл "Факел" со счётом 2:0

"Урал" обыграл "Факел" со счётом 2:0

Ранее Лайф сообщал, что "Ростов" на выезде обыграл самарские "Крылья Советов" и гарантировал себе место в тройке лидеров по итогам первой части сезона РПЛ.

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ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Артур Белкин

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