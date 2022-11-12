В трёх областях Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины, следует из данных специализированного сервиса Минцифры страны. На этот раз сирены звучат в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонщины и Запорожья.
Лайф писал, что сегодня днём воздушная тревога звучала во всех областях Украины. О взрывах, разрушениях или жертвах не сообщается.
Специальная военная операция на Украине
Обложка ©
ТАСС / dpa / Christophe Gateau