НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 ноября, 16:07

В трёх областях Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины, следует из данных специализированного сервиса Минцифры страны. На этот раз сирены звучат в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонщины и Запорожья.

Администрация Новой Каховки сообщила об усилении обстрелов ГЭС и домов со стороны ВСУ

Администрация Новой Каховки сообщила об усилении обстрелов ГЭС и домов со стороны ВСУ

Лайф писал, что сегодня днём воздушная тревога звучала во всех областях Украины. О взрывах, разрушениях или жертвах не сообщается.

Обложка ©

ТАСС / dpa / Christophe Gateau

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров