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Регион
Опубликовано 12 ноября 2022, 17:26
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Украинские власти объявили комендантский час в Херсоне

Украинские власти в субботу объявили комендантский час в Херсоне, ограничив въезд и выезд из города. О мере рассказал глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич. По его словам, она вводится для "разминирования".

"Мы вынуждены ввести с сегодняшнего дня, с 17 часов вечера до 8 часов утра, комендантский час... Хочу сообщить также, что будет ограничена возможность выезда из города и въезда в него для обеспечения мероприятий по разминированию", заявил чиновник.

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Лайф писал, что на Украине заявили о разрушении энергосистемы Херсона. По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, на её восстановление потребуется минимум месяц.

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Матвей Шандрыголов
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