Британцы начали "с пугающей скоростью" избавляться от собак
Express: Жители Великобритании начинают отказываться от собак из-за роста цен
Серьёзный рост цен и надвигающийся кризис вынуждают жителей Великобритании массово сдавать своих собак в приюты. Об этом пишет издание Express.
"Сейчас ситуация неумолима. Каждый день к нам с пугающей скоростью прибывают бездомные и брошенные собаки", — отметила основательница одного из таких приютов Ванесса Уоддон.
Некоторые из хозяев и вовсе отдают своих питомцев в приюты как бездомных, чтобы процедура прошла как можно скорее. А вот число желающих забрать хвостатых друзей с собой становится значительно меньше.
Ранее Лайф рассказывал, что из-за роста расходов в связи с рекордной инфляцией в Великобритании к 2030 году могут закрыть все ночные клубы.
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