Британцы начали "с пугающей скоростью" избавляться от собак

Серьёзный рост цен и надвигающийся кризис вынуждают жителей Великобритании массово сдавать своих собак в приюты. Об этом пишет издание Express.

"Сейчас ситуация неумолима. Каждый день к нам с пугающей скоростью прибывают бездомные и брошенные собаки", — отметила основательница одного из таких приютов Ванесса Уоддон.

Некоторые из хозяев и вовсе отдают своих питомцев в приюты как бездомных, чтобы процедура прошла как можно скорее. А вот число желающих забрать хвостатых друзей с собой становится значительно меньше.