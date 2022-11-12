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12 ноября, 18:01

Британцы начали "с пугающей скоростью" избавляться от собак

Express: Жители Великобритании начинают отказываться от собак из-за роста цен

Серьёзный рост цен и надвигающийся кризис вынуждают жителей Великобритании массово сдавать своих собак в приюты. Об этом пишет издание Express.

"Сейчас ситуация неумолима. Каждый день к нам с пугающей скоростью прибывают бездомные и брошенные собаки", — отметила основательница одного из таких приютов Ванесса Уоддон.

Некоторые из хозяев и вовсе отдают своих питомцев в приюты как бездомных, чтобы процедура прошла как можно скорее. А вот число желающих забрать хвостатых друзей с собой становится значительно меньше.

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Shutterstock

Артур Белкин

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