Путин и Раиси обсудили углубление российско-иранского сотрудничества

Президент России Владимир Путин и иранский лидер Ибрахим Раиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также активизацию сотрудничества в политике и экономике.

"Обсуждён ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу. Условлено, что контакты между соответствующими российскими и иранскими ведомствами будут активизированы", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер ещё раз выразил коллеге соболезнования в связи с террористическим актом в мечети Шираза, который был совершён 26 октября.