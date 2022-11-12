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12 ноября, 17:39

Путин и Раиси обсудили углубление российско-иранского сотрудничества

Президент России Владимир Путин и иранский лидер Ибрахим Раиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также активизацию сотрудничества в политике и экономике.

"Обсуждён ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу. Условлено, что контакты между соответствующими российскими и иранскими ведомствами будут активизированы", сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер ещё раз выразил коллеге соболезнования в связи с террористическим актом в мечети Шираза, который был совершён 26 октября.

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Лайф писал, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев посетил с официальным визитом Иран. Там он провёл ряд встреч с официальными лицами страны.

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ТАСС / Савостьянов Сергей

Матвей Шандрыголов

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