Бюст Пушкина убил украинца в Житомире
Бюст Пушкина в Житомире упал во время демонтажа на голову украинца и мгновенно убил его
Общественники из Житомира попытались демонтировать памятник Пушкину. Обложка © t.me / HersonVestnik
Бюст русского поэта Александра Пушкина упал во время демонтажа на голову украинского активиста. От сильного удара общественник скончался на месте, не приходя в сознание.
Памятник российскому классику в Житомире пытались снести представители общественного движения "Гарна Украина". В какой-то момент активисты не удержали тяжёлое изваяние и уронили его, бюст поэта пробил голову их лидеру.
Это не первая попытка уничтожить культурное наследие и все напоминания о великом русском поэте на территории Украины. Памятник Пушкину пытаются демонтировать ещё с весны. Месяц назад вандалы сломали памятник Пушкину перед зданием Национального транспортного университета, а летом бюст поэта на станции метро "Университет" в Киеве облили краской.