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12 ноября, 17:24

Бюст Пушкина убил украинца в Житомире

Бюст Пушкина в Житомире упал во время демонтажа на голову украинца и мгновенно убил его

<p>Общественники из Житомира попытались демонтировать памятник Пушкину. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/HersonVestnik/10691" target="_blank" rel="noopener noreferrer">HersonVestnik</a></p>

Общественники из Житомира попытались демонтировать памятник Пушкину. Обложка © t.me / HersonVestnik

Бюст русского поэта Александра Пушкина упал во время демонтажа на голову украинского активиста. От сильного удара общественник скончался на месте, не приходя в сознание.

Памятник российскому классику в Житомире пытались снести представители общественного движения "Гарна Украина". В какой-то момент активисты не удержали тяжёлое изваяние и уронили его, бюст поэта пробил голову их лидеру.

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Памятник Гоголю в Харькове обложили мешками с песком

Это не первая попытка уничтожить культурное наследие и все напоминания о великом русском поэте на территории Украины. Памятник Пушкину пытаются демонтировать ещё с весны. Месяц назад вандалы сломали памятник Пушкину перед зданием Национального транспортного университета, а летом бюст поэта на станции метро "Университет" в Киеве облили краской.

Ирина Фальке

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