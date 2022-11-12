Бюст Пушкина убил украинца в Житомире

Бюст русского поэта Александра Пушкина упал во время демонтажа на голову украинского активиста. От сильного удара общественник скончался на месте, не приходя в сознание.

Памятник российскому классику в Житомире пытались снести представители общественного движения "Гарна Украина". В какой-то момент активисты не удержали тяжёлое изваяние и уронили его, бюст поэта пробил голову их лидеру.