Захарова пошутила про лейтенанта Коломбо после нового конфуза Байдена
Захарова пошутила про лейтенанта Коломбо после конфуза Байдена на саммите АСЕАН
Мария Захарова. Фото © Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service / Handout / Anadolu Agency
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично предложила поразмыслить, что же имел в виду президент США Джо Байден, когда назвал сегодня председателем АСЕАН Колумбию вместо Камбоджи. Дипломат в шутку назвала одним из возможных вариантов лейтенанта Коломбо.
"Интересно, он считает, что в АСЕАН председательствует страна Колумбия, американский округ Колумбия, город Коломбо в Шри-Ланке или лейтенант Коломбо?" — колко написала она в телеграм-канале.
Как писал Лайф, президент США Джо Байден, выступая перед началом саммита лидеров стран АСЕАН в столице Камбоджи, перепутал название страны председателя объединения и назвал её Колумбией.