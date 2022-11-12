Захарова пошутила про лейтенанта Коломбо после нового конфуза Байдена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично предложила поразмыслить, что же имел в виду президент США Джо Байден, когда назвал сегодня председателем АСЕАН Колумбию вместо Камбоджи. Дипломат в шутку назвала одним из возможных вариантов лейтенанта Коломбо.

"Интересно, он считает, что в АСЕАН председательствует страна Колумбия, американский округ Колумбия, город Коломбо в Шри-Ланке или лейтенант Коломбо?" — колко написала она в телеграм-канале.