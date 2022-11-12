ФРГ получит 225,6 млн евро от ЕК на покупку немецкой "дочки" "Газпрома"

Еврокомиссия утвердила меру господдержки в 225,6 миллиона евро для Германии, которая пойдёт на покупку SEFE — бывшей дочерней компании "Газпрома" Gazprom Germania.

"Эта мера позволит немецкому государству стать 100-процентным владельцем SEFE GmbH, заменив "Газпром экспорт", для обеспечения безопасности газоснабжения экономики Германии", — говорится в сообщении.

Планируется, что уставной капитал компании в 225,6 миллиона евро будет обнулён, что "фактически положит конец праву собственности нынешнего российского акционера". После этого уже SEFE GmbH выпустит новые акции той же стоимости, которые приобретёт правительство Германии.