ФРГ получит 225,6 млн евро от ЕК на покупку немецкой "дочки" "Газпрома"
ЕК утвердила помощь ФРГ на 225,6 миллиона евро для покупки бывшей Gazprom Germania
Еврокомиссия утвердила меру господдержки в 225,6 миллиона евро для Германии, которая пойдёт на покупку SEFE — бывшей дочерней компании "Газпрома" Gazprom Germania.
"Эта мера позволит немецкому государству стать 100-процентным владельцем SEFE GmbH, заменив "Газпром экспорт", для обеспечения безопасности газоснабжения экономики Германии", — говорится в сообщении.
Планируется, что уставной капитал компании в 225,6 миллиона евро будет обнулён, что "фактически положит конец праву собственности нынешнего российского акционера". После этого уже SEFE GmbH выпустит новые акции той же стоимости, которые приобретёт правительство Германии.
Лайф писал, что немецкий газовый гигант Uniper отчитался о рекордных финансовых потерях из-за прекращения поставок газа "Газпромом". В компании сообщили, что чистый убыток за три прошедших квартала составляет 40 миллиардов евро.
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