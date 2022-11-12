Режиссёр БДТ Людмила Шувалова ушла из жизни в 95 лет

На 96-м году жизни скончалась один из старейших режиссёров Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Людмила Шувалова. Это был не просто профессионал своего дела, но и человек "редкого дарования и тонкого вкуса", рассказали в театре.

"11 ноября 2022 года ушла из жизни режиссёр Людмила Павловна Шувалова, человек уникальной творческой судьбы и редкого дарования, чьё имя более 70 лет связано с БДТ. <…> Человек тонкого вкуса, живого ума, замечательной художественной чуткости, исключительного профессионализма, надёжный товарищ и отзывчивый друг — такой в БДТ всегда будут помнить Людмилу Шувалову", — говорится на сайте БДТ.

Людмила Шувалова работала в БДТ с 1951 года, но начинала как актриса. Лишь в 1980 году она заняла должность режиссёра. Зрители знают её по спектаклям "Ревизор", "Дачники", "Тоот, другие и майор". Кроме того, многолетняя жизнь постановки "Пиквикский клуб" — одна из заслуг Шуваловой, добавили в театре. Режиссёр награждена медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени.