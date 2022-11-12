Названы болезни, о которых свидетельствует сильная усталость

Если человек высыпается, хорошо питается и успевает отдыхать, но при этом ощущает сильную усталость, то есть смысл показаться врачу, так как через утомляемость организм может подавать сигналы о серьёзных сбоях в работе. Об этом Лайфу рассказала врач-эндокринолог клинико-диагностического центра "Медси на Солянке" Елена Муратова.

Во-первых, речь может идти об анемии и дефиците железа. Однако моментальных изменений в самочувствии не происходит и пациент постепенно приходит к состоянию полного отсутствия сил, пояснила медик. К причинам анемии относят хронические и острые кровопотери, неправильные диеты, нарушение всасываемости железа. Во-вторых, усталость может указывать на заболевания щитовидной железы.

"При гипотиреозе (недостаточной функции щитовидной железы) дополнительно могут появляться: сонливость, сухость кожи, выпадение волос, отёчность лица и тела, снижение памяти, подавленное настроение, расстройство стула. При гипертиреозе (избыточной функции щитовидной железы): эмоциональная нестабильность, тревожность, нарушение сна, нарушение концентрации внимания, потливость, сердцебиение, дрожь в теле, потеря веса", — уточнила доктор.

По её словам, привести к этому могут аутоиммунные и воспалительные заболевания, а также дефицит йода. Сезонное аффективное расстройство и дефицит витамина Д тоже провоцируют утомляемость. В этом случае речь идёт о недостатке солнечного света, отметила собеседница Лайфа. Причина может крыться в нехватке 30 витаминов и более 70 микроэлементов.

"Недостаточность различных витаминов и микроэлементов может сопровождаться большим количеством разнообразных жалоб, однако они развиваются уже при длительном отсутствии микронутриентов. Слабостью и утомляемостью организм может сообщать, что переходит на новый режим функционирования, где только основные потребности будут удовлетворены, на разнообразие процессов просто нет ресурса", — объясняет Муратова.

Ещё одной причиной могут быть воспалительные и инфекционные процессы. В таком случае к слабости часто присоединяется повышение температуры тела, мигрень, увеличение лимфатических узлов. По словам собеседницы Лайфа, при возникновении данного симптома стоит обратиться к врачу и под его контролем пройти необходимые исследования.