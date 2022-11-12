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12 ноября, 16:24

Блинкен заявил, что Киев должен сам определить время мирных переговоров с Москвой

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что именно Киев должен выбирать время и содержание возможных переговоров по урегулированию ситуации в стране. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам встречи глав ведомств в Камбодже.

"Они также обсудили эффективность дальнейших действий Украины на поле боя, и госсекретарь подчеркнул, что выбор времени и содержания любых переговорных процессов остаётся решением Украины", приводятся в заявлении слова Блинкена.

Госсекретарь также заявил Кулебе о приверженности США помощи Украине в связи с ударами по критической инфраструктуре и активизации поставок гуманитарной помощи.

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Ранее Кулеба заявил, что готов "внимательно рассмотреть" возможность встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, если такое предложение поступит.

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Артур Белкин

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