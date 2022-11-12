С популярной криптобиржи исчезли средства клиентов на $1 млрд

Как минимум 1 млрд долларов клиентских средств пропал с криптобиржи FTX, которая ранее подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, основатель крупнейшей криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид тайно перевёл 10 млрд долларов клиентских средств из FTX в торговую компанию Bankman-Fried Alameda, после чего выяснилось, что часть суммы исчезла. Один из собеседников агентства оценил недостающий объём в 1,7 миллиарда долларов США, другой заявил, что не хватает от одного до двух миллиардов.

Источники Reuters ранее занимали руководящие посты в FTX и утверждают, что финансовая дыра обнаружилась в отчётах, которыми Бэнкман-Фрид поделился с руководством биржи. Однако сам основатель платформы в беседе с агентством не согласился с такой оценкой ситуации.