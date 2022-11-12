С популярной криптобиржи исчезли средства клиентов на $1 млрд
Reuters: С криптобиржи FTX исчезли средства клиентов на $1 млрд
Как минимум 1 млрд долларов клиентских средств пропал с криптобиржи FTX, которая ранее подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, основатель крупнейшей криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид тайно перевёл 10 млрд долларов клиентских средств из FTX в торговую компанию Bankman-Fried Alameda, после чего выяснилось, что часть суммы исчезла. Один из собеседников агентства оценил недостающий объём в 1,7 миллиарда долларов США, другой заявил, что не хватает от одного до двух миллиардов.
Источники Reuters ранее занимали руководящие посты в FTX и утверждают, что финансовая дыра обнаружилась в отчётах, которыми Бэнкман-Фрид поделился с руководством биржи. Однако сам основатель платформы в беседе с агентством не согласился с такой оценкой ситуации.
"Мы тайно не переводили", — заявил он, говоря о "запутанной внутренней маркировке", но детали комментировать отказался. А на вопрос о пропаже средств в переписке с Reuters Бэнкман-Фрид прислал три вопросительных знака.
Напомним, в пятницу криптовалютная биржа FTX, к которой в последние дни было приковано внимание всего рынка, объявила о банкротстве. Бывший гендиректор криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид ушёл в отставку, а новым CEO компании станет Джон Рэй III. Также сегодня стало известно, что экс-владелец криптовалютной биржи FTX потерял всё своё многомиллиардное состояние.
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