Меган Маркл стала "влиятельнее" принцессы Дианы и привела британцев в бешенство

Британцы резко отреагировали на то, что супруга принца Гарри Меган Маркл оказалась влиятельнее своей умершей свекрови — принцессы Дианы. Результаты исследования публикует Mirror, где первое место в списке досталось покойной королеве Великобритании Елизавете II, второе — жене принца Уильяма Кейт Миддлтон, а третье — Меган Маркл.

Эксперты составили рейтинг влиятельности членов королевской семьи, анализируя данные поисковых запросов в Сети. Так, например, информацию о герцогине Сассекской пользователи искали 4,5 миллиона раз в месяц, тогда как имя принцессы Дианы фигурировало лишь в миллионе запросов за аналогичный период. Меган Маркл удалось обойти даже своего мужа, сведения о котором ищут в три раза реже. А вот новый король Великобритании Карл III смог занять лишь шестую позицию в списке.

"Измените слово "влиятельный" на "раздражающий" или "корыстный", тогда герцог и герцогиня Сассекские будут первыми. Особенно Меган Маркл", — написал под статьёй один из читателей.

Его поддержали и другие британцы, которые недоуменно спрашивали в комментариях, а на кого, собственно, "влияют" принц Гарри с супругой, что обошли Диану. Взбешённые пользователи предложили назвать чету "самые разрушительные, самые расточительные и самые жадные".