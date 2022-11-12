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12 ноября, 16:43

Силуанов допустил создание глобального "санитарного щита"

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе встречи министров финансов и здравоохранения стран G20 заявил о возможности создания в мире "санитарного щита" для борьбы с возникающими угрозами в сфере здравоохранения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе встречи Силуанов поделился опытом создания такой системы на территории России, которая предполагает оперативную разработку тест-систем и вакцин при возникновении новых эпидемиологических угроз, а также скорейшей диагностики заболеваний.

"Полагаем, что аналогичный "санитарный щит" мог бы быть построен на глобальном уровне", — заявил глава Минфина России.

Кроме того, Силуанов подчеркнул важность сохранения и дальнейшего наращивания взаимодействия в сфере здравоохранения и подчеркнул, что Россия будет продолжать оказывать развивающимся странам содействие в борьбе с эпидемиями.

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Минфин России

Артур Белкин

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