Силуанов допустил создание глобального "санитарного щита"
Глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе встречи министров финансов и здравоохранения стран G20 заявил о возможности создания в мире "санитарного щита" для борьбы с возникающими угрозами в сфере здравоохранения. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ходе встречи Силуанов поделился опытом создания такой системы на территории России, которая предполагает оперативную разработку тест-систем и вакцин при возникновении новых эпидемиологических угроз, а также скорейшей диагностики заболеваний.
"Полагаем, что аналогичный "санитарный щит" мог бы быть построен на глобальном уровне", — заявил глава Минфина России.
Кроме того, Силуанов подчеркнул важность сохранения и дальнейшего наращивания взаимодействия в сфере здравоохранения и подчеркнул, что Россия будет продолжать оказывать развивающимся странам содействие в борьбе с эпидемиями.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что Москва решительно отвергает замечания стран G20 по спецоперации на Украине.
Минфин России