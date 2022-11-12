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12 ноября, 17:00

"Мучают ужасные боли": Андрей Губин впервые за долгое время попал в объективы журналистов

Тяжелобольной Андрей Губин появился на съёмках шоу "Суперстар" на НТВ

<p>Андрей Губин. Фото © <a href="https://www.ntv.ru/peredacha/Superstar/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">НТВ</a></p>

Андрей Губин. Фото © НТВ

Популярный российский певец Андрей Губин неожиданно появился на публике, приняв участие в съёмках музыкального шоу "Суперстар" на телеканале НТВ. При этом 48-летний артист старался не показывать плохого самочувствия.

На проект он приехал, чтобы поддержать своего приятеля поп-исполнителя Александра Айвазова. На съёмочной площадке рассказали "Стархиту", что приглашали Губина на шоу в качестве участника, но он отказался. Певец пояснил, что, прежде чем возвращаться на сцену, ему нужно восстановить здоровье.

"Но проблема в том, что болезнь, которой Губин страдает, на данный момент неизлечима. Его мучают ужасные боли, он всё время на обезболивающих препаратах", — уточнил собеседник издания.

Последние 15 лет музыкант ведёт затворнический образ жизни. Он не выступает, не пишет музыку и практически не выходит в свет. Причиной этого стал серьёзный диагноз, который врачи поставили Губину несколько лет назад: "левосторонняя прозопалгия лица".

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Ирина Фальке

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