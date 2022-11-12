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12 ноября, 17:01

Лавров и Гутерриш выбрали рубашки одинакового цвета для гала-ужина АСЕАН

<p>Глава МИД России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ © Facebook (запрещён на территории РФ) / Cambodianess</p>

Глава МИД России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ © Facebook (запрещён на территории РФ) / Cambodianess

Глава МИД России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш выбрали зелёные рубашки для посещения гала-ужина саммита АСЕАН в Камбожде. Цвет символичен, учитывая возможное продление зерновой сделки, которая заканчивается 19 ноября.

По традиции на гала-ужин саммита АСЕАН для министров шьются народные рубашки государства-председателя организации, после чего делегаты фотографируются в них, держась за руки.

Лавров и Байден проехали по бульвару России в Камбодже по пути на разные саммиты

Лавров и Байден проехали по бульвару России в Камбодже по пути на разные саммиты

Лайф писал, что президент США Джо Байден перепутал Камбоджу с Колумбией. Американский лидер хотел поблагодарить азиатское государство за приглашение на саммит АСЕАН, однако снова оговорился.

Матвей Шандрыголов

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