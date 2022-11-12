Лавров и Гутерриш выбрали рубашки одинакового цвета для гала-ужина АСЕАН
Глава МИД России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ © Facebook (запрещён на территории РФ) / Cambodianess
Глава МИД России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш выбрали зелёные рубашки для посещения гала-ужина саммита АСЕАН в Камбожде. Цвет символичен, учитывая возможное продление зерновой сделки, которая заканчивается 19 ноября.
По традиции на гала-ужин саммита АСЕАН для министров шьются народные рубашки государства-председателя организации, после чего делегаты фотографируются в них, держась за руки.
Лайф писал, что президент США Джо Байден перепутал Камбоджу с Колумбией. Американский лидер хотел поблагодарить азиатское государство за приглашение на саммит АСЕАН, однако снова оговорился.