Продюсерский центр Депардьё временно приостановил работу в России

Продюсерский центр французского актёра Жерара Депардьё в России временно приостановил работу, но готов вернуться, как только возобновится создание проектов. Об этом РИА "Новости" заявил продюсер артиста Арно Фрилли.

"Депардьё не закрывает свой продюсерский центр. Мы создали эту структуру для проектов, которые в настоящее время отложены", — отметил Фрилли.

По словам представителя актёра, решение было принято из-за того, что работа центра требует финансовых издержек, даже когда не ведётся создание новых проектов.