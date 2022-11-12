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Опубликовано 12 ноября 2022, 18:25
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На теле умершего в украинском плену военного ЛНР нашли следы страшных пыток

Омбудсмен Сердюкова: Киев отдал ЛНР тело бойца Народной милиции со следами пыток

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила о намерении Луганска передать Международному Комитету Красного Креста (МККК) все материалы и информацию о пытках военнослужащих республики со стороны ВСУ. Новыми доказательствами зверств ВСУ стали следы на теле одного из погибших в украинском плену бойцов.

"В ходе состоявшегося с украинской стороной обмена телами погибших военнослужащих один из трупов был опознан родственниками... На теле погибшего явно видны прижизненные следы пыток", — заявила журналистам РИА "Новости" Сердюкова.

Согласно свидетельству о смерти, выданному украинской стороной, боец умер от острой кровопотери из-за раны на левой ноге. Омбудсмен подчеркнула, что при визуальном осмотре на его теле обнаружили многочисленные увечья: переломанная фаланга пальца правой руки, переломанная левая кисть, явный след от огнестрельного ранения на левой ноге в районе голени, ожоги на лопатках от соприкосновения с какими-то горячими предметами, возможно паяльной лампой.

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ТАСС / Красильников Станислав

Андрей Бражников
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