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12 ноября, 18:12
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В трапах самолётов Лаврова и Байдена в Камбодже заметили занятную разницу

Пользователи Twitter нашли разницу в трапах самолётов Лаврова и Байдена в Камбодже

<p>Джо Байден и Сергей Лавров спускаются с трапов самолётов в столице Камбоджи Пномпени. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / AP / Heng Sinith © VK / <a href="https://vk.com/mid?z=photo-70034991_457372122/wall-70034991_614461" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Джо Байден и Сергей Лавров спускаются с трапов самолётов в столице Камбоджи Пномпени. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / AP / Heng Sinith © VK / МИД России

На идущий сейчас в Камбодже саммит АСЕАН помимо главы МИД России Сергея Лаврова приехал и президент США Джо Байден. Пользователи Twitter заметили, что во время встречи на трапе у министра была красная ковровая дорожка, а у американского лидера — нет. Они вспомнили, как он упал с такого покрытия, и предположили, что принимающая сторона заботится о безопасности гостя.

"Может, они испугались, что Байден споткнётся и упадёт?" написал один пользователь.

"Уверен, это сделали в целях безопасности самого президента", добавил другой юзер.

"Уверен, что ковёр небезопасен для Байдена, всё-таки у него не самые лучшие отношения с лестницами", пошутил последний.

Другие пользователи посчитали такой приём главы российского внешнеполитического ведомства символичным, учитывая утверждения об "изоляции" России.

"Так и кто из них в изоляции?" написал неизвестный.

"Лаврова изолировали от ступеней с помощью красного ковра. Научно подтверждено", — добавил ещё один.

Лавров и Байден проехали по бульвару России в Камбодже по пути на разные саммиты

Лавров и Байден проехали по бульвару России в Камбодже по пути на разные саммиты

Лайф писал о реакции пользователей Twitter на слова Байдена о Российской армии. Один из них предложил "дать пощёчину" американскому лидеру.

Матвей Шандрыголов

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