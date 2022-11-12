В трапах самолётов Лаврова и Байдена в Камбодже заметили занятную разницу
Пользователи Twitter нашли разницу в трапах самолётов Лаврова и Байдена в Камбодже
Джо Байден и Сергей Лавров спускаются с трапов самолётов в столице Камбоджи Пномпени. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / AP / Heng Sinith © VK / МИД России
На идущий сейчас в Камбодже саммит АСЕАН помимо главы МИД России Сергея Лаврова приехал и президент США Джо Байден. Пользователи Twitter заметили, что во время встречи на трапе у министра была красная ковровая дорожка, а у американского лидера — нет. Они вспомнили, как он упал с такого покрытия, и предположили, что принимающая сторона заботится о безопасности гостя.
"Может, они испугались, что Байден споткнётся и упадёт?" — написал один пользователь.
"Уверен, это сделали в целях безопасности самого президента", — добавил другой юзер.
"Уверен, что ковёр небезопасен для Байдена, всё-таки у него не самые лучшие отношения с лестницами", — пошутил последний.
Другие пользователи посчитали такой приём главы российского внешнеполитического ведомства символичным, учитывая утверждения об "изоляции" России.
"Так и кто из них в изоляции?" — написал неизвестный.
"Лаврова изолировали от ступеней с помощью красного ковра. Научно подтверждено", — добавил ещё один.
Лайф писал о реакции пользователей Twitter на слова Байдена о Российской армии. Один из них предложил "дать пощёчину" американскому лидеру.