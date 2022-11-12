"Спартак" переиграл "Локомотив" в дерби и вышел на второе место в РПЛ

Московский "Спартак" переиграл соседей из "Локомотива" в дерби в рамках 17-го тура РПЛ со счётом 2:1. Встреча проходила на стадионе "РЖД-арена".

Оба мяча красно-белые забили до перерыва: сначала Квинси Промес реализовал пенальти, а вскоре Данил Пруцев удвоил преимущество команды Гильермо Абаскаля. "Локомотив" стал гораздо заметнее и активнее после перерыва, однако спасти исход матча не удалось. Единственный мяч в составе железнодорожников забил Вильсон Изидор.

В турнирной таблице "Спартак" вышел на второе место, имея в активе 36 очков. "Локомотив" же продолжает находиться на 14-м месте и уже по итогам этого тура может опуститься в зону вылета в Первую лигу, если "Сочи" уступят "Химкам".