Три сухогруза направились в украинские порты 12 ноября

Три сухогруза проследовали в украинские порты в рамках Черноморской зерновой сделки, а ещё два судна отбыли в Китай и Турцию. Об этом сообщили в Совместном координационном центре в Стамбуле.

"Два судна покинули сегодня украинские порты, объём грузов составил 27 171 тонну зерна и другого продовольствия... Три судна проследовали сегодня в украинские порты. Инспекторы проверили восемь сухогрузов, из которых два отбывают из украинских портов, а шесть прибывают в них", — говорится в опубликованном сообщении.

Всего 67 судов ожидают разрешения на прохождение через коридор, девять из них будут досмотрены в турецких водах. В предстоящее воскресенье центр планирует провести три проверки. На 12 ноября общий объём перевезённых через коридор грузов составляет 10,3 млн тонн.