Три сухогруза направились в украинские порты 12 ноября
Три сухогруза проследовали в украинские порты в рамках Черноморской зерновой сделки, а ещё два судна отбыли в Китай и Турцию. Об этом сообщили в Совместном координационном центре в Стамбуле.
"Два судна покинули сегодня украинские порты, объём грузов составил 27 171 тонну зерна и другого продовольствия... Три судна проследовали сегодня в украинские порты. Инспекторы проверили восемь сухогрузов, из которых два отбывают из украинских портов, а шесть прибывают в них", — говорится в опубликованном сообщении.
Всего 67 судов ожидают разрешения на прохождение через коридор, девять из них будут досмотрены в турецких водах. В предстоящее воскресенье центр планирует провести три проверки. На 12 ноября общий объём перевезённых через коридор грузов составляет 10,3 млн тонн.
А ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия ещё не приняла решение по дальнейшей судьбе зерновой сделки. По его словам, при обдумывании дальнейших действий Москва будет учитывать террористическую политику Украины.
Специальная военная операция на Украине
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