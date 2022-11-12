"Там просто ад": Зеленский оценил удары Российской армии
Президент Зеленский назвал адом для ВС Украины российские атаки в Донбассе
Владимир Зеленский высказался об "аде" для Вооружённых сил Украины в Донбассе, об этом он заявил в ежедневном видеообращении.
"Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои", — сказал президент страны.
Ранее политолог Евгений Михайлов высказал мнение, что взятие российскими военными населённых пунктов Опытное и Майорск в ДНР позволит российским военным развить своё наступление на самый мощный укрепрайон ВСУ — Авдеевку. Это, по его словам, может повлиять на частоту обстрелов Донецка.
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