"Там просто ад": Зеленский оценил удары Российской армии

Владимир Зеленский высказался об "аде" для Вооружённых сил Украины в Донбассе, об этом он заявил в ежедневном видеообращении.

"Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои", — сказал президент страны.