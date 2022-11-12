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12 ноября, 19:29

"Там просто ад": Зеленский оценил удары Российской армии

Президент Зеленский назвал адом для ВС Украины российские атаки в Донбассе

Владимир Зеленский высказался об "аде" для Вооружённых сил Украины в Донбассе, об этом он заявил в ежедневном видеообращении.

"Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои", — сказал президент страны.

Российские военные ликвидировали в ходе наступления в ДНР более 85 иностранных наёмников

Российские военные ликвидировали в ходе наступления в ДНР более 85 иностранных наёмников

Ранее политолог Евгений Михайлов высказал мнение, что взятие российскими военными населённых пунктов Опытное и Майорск в ДНР позволит российским военным развить своё наступление на самый мощный укрепрайон ВСУ — Авдеевку. Это, по его словам, может повлиять на частоту обстрелов Донецка.

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Getty Images / Alexey Furman

Дмитрий Алексиевич

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