Столицу Херсонской области не будут переносить в Геническ

Сообщения о переносе столицы Херсонской области в Геническ не соответствуют действительности, об этом заявили в администрации региона.

"Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомств и структур органов власти региона", — сообщили власти, передаёт РИА "Новости".

Ранее пресс-секретарь зампреда правительства региона Александр Фомин заявил, что административным центром Херсонской области станет Геническ. По его словам, именно там сосредоточены все органы власти субъекта. Однако, согласно заявлению властей, Фомин не являлся сотрудником администрации региона и для таких заявлений полномочий не имел.