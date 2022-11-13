В дельтах Конки и Днепра ликвидированы военные ВСУ с особой задачей
В Херсонской области ликвидировали группу украинских военных, планировавших диверсии
Представитель силовых структур Херсонской области рассказал журналистам об уничтожении группы из кадровых военных Вооружённых сил Украины, планировавшей диверсии против ВС России и добывавших информацию о важных объектах на территории региона.
В руки российских военных поступила информация о возможном нахождении врага в районе дельт рек Конки и Днепр в Голопристанском районе. Там была проведена воздушная разведка, которая и вскрыла местоположение диверсантов с особой задачей: доразведка местности, вычисление координат дислокации подразделений Вооружённых сил России и объектов критической инфраструктуры.
"После этого по указанным координатам был нанесён массированный артиллерийский удар. В результате осмотра места поражения была обнаружена база диверсионно-разведывательной группы", — сообщил он.
Помимо человеческих останков на месте базирования были найдены разные виды огнестрельного, стрелкового оружия, гранатомёты, наркотические обезболивающие средства украинского производства, а также самодельные взрывные устройства и карты с объектами, на которых планировались диверсии.
"Это объекты базирования Вооружённых сил Российской Федерации и объекты критической инфраструктуры Голопристанского района Херсонской области", — добавил он.
Лайф писал, что в Херсонской области нашли тайник с дымовыми шашками и детонатором. Находка была сделана силовиками в городе Голая Пристань.
ТАСС / Красильников Станислав