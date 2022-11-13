Представитель силовых структур Херсонской области рассказал журналистам об уничтожении группы из кадровых военных Вооружённых сил Украины, планировавшей диверсии против ВС России и добывавших информацию о важных объектах на территории региона.

В руки российских военных поступила информация о возможном нахождении врага в районе дельт рек Конки и Днепр в Голопристанском районе. Там была проведена воздушная разведка, которая и вскрыла местоположение диверсантов с особой задачей: доразведка местности, вычисление координат дислокации подразделений Вооружённых сил России и объектов критической инфраструктуры.

"После этого по указанным координатам был нанесён массированный артиллерийский удар. В результате осмотра места поражения была обнаружена база диверсионно-разведывательной группы", — сообщил он.

Помимо человеческих останков на месте базирования были найдены разные виды огнестрельного, стрелкового оружия, гранатомёты, наркотические обезболивающие средства украинского производства, а также самодельные взрывные устройства и карты с объектами, на которых планировались диверсии.

"Это объекты базирования Вооружённых сил Российской Федерации и объекты критической инфраструктуры Голопристанского района Херсонской области", — добавил он.