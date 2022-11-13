ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 ноября 2022, 18:43
11620

Десант ВСУ разгромлен при попытке высадиться на Кинбурнскую косу под Николаевом

Военные РФ ликвидировали группу диверсантов ВСУ при попытке высадки на Кинбурнской косе

Около 20 бойцов морского центра специальных операций ВСУ были ликвидированы при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе в Николаевской области. Об этом сообщил зампред Комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.

"Сегодня при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе в Николаевской области была уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ. Подтверждено поражение четырёх легкомоторных плавательных средств. Оценочно уничтожено до 20 украинских военнослужащих", — рассказал Малькевич в "Телеграме".

По его словам, в ходе нанесения артиллерийского удара российскими военными были подавлены украинские огневые средства поддержки в сёлах Куцуруб и Ивановка под Николаевом.

Войска России отразили две атаки ВСУ в направлении Макеевки и отбросили противника
Войска России отразили две атаки ВСУ в направлении Макеевки и отбросили противника

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили склад боеприпасов 28-й мехбригады ВСУ, который располагался в Николаевской области.

BannerImage

ТАСС / Красильников Станислав

Ирина Фальке
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar