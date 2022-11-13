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13 ноября, 18:43

Десант ВСУ разгромлен при попытке высадиться на Кинбурнскую косу под Николаевом

Военные РФ ликвидировали группу диверсантов ВСУ при попытке высадки на Кинбурнской косе

Около 20 бойцов морского центра специальных операций ВСУ были ликвидированы при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе в Николаевской области. Об этом сообщил зампред Комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.

"Сегодня при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе в Николаевской области была уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ. Подтверждено поражение четырёх легкомоторных плавательных средств. Оценочно уничтожено до 20 украинских военнослужащих", — рассказал Малькевич в "Телеграме".

По его словам, в ходе нанесения артиллерийского удара российскими военными были подавлены украинские огневые средства поддержки в сёлах Куцуруб и Ивановка под Николаевом.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили склад боеприпасов 28-й мехбригады ВСУ, который располагался в Николаевской области.

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ТАСС / Красильников Станислав

Ирина Фальке

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