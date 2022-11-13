Десант ВСУ разгромлен при попытке высадиться на Кинбурнскую косу под Николаевом

Около 20 бойцов морского центра специальных операций ВСУ были ликвидированы при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе в Николаевской области. Об этом сообщил зампред Комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.

"Сегодня при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе в Николаевской области была уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ. Подтверждено поражение четырёх легкомоторных плавательных средств. Оценочно уничтожено до 20 украинских военнослужащих", — рассказал Малькевич в "Телеграме".

По его словам, в ходе нанесения артиллерийского удара российскими военными были подавлены украинские огневые средства поддержки в сёлах Куцуруб и Ивановка под Николаевом.