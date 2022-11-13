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13 ноября, 18:19

Кинологи проверяют аэропорт Минеральных Вод из-за сообщения о бомбе

Кинологи работают в аэропорту города Минеральные Воды Ставропольского края после сообщения о минировании. В администрации населённого пункта сообщили, что люди в безопасности, а на место уже выехали экстренные службы.

"В Минеральных Водах поступило сообщение о большом количестве взрывчатых веществ, заложенных на территории международного аэропорта имени Лермонтова Минеральных Вод", сообщили в пресс-службе.

В свою очередь глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко напомнил, что Ставрополье часто подвергается атакам телефонных террористов.

"Наши службы экстренно выехали на место для отработки сообщения, люди находятся в безопасности. На месте работают кинологи, службы безопасности. Ставрополье постоянно подвергается атакам телефонных террористов. Уверен, что наши службы найдут их и привлекут к ответственности", заявил он.

В Керчи детсады, школы и колледжи эвакуировали из-за сообщений о минировании

В Керчи детсады, школы и колледжи эвакуировали из-за сообщений о минировании

Лайф писал, что в Чите десятки школ прервали занятия из-за сообщений о минировании. После ряда таких инцидентов, прокатившихся по городу, школьников было решено отпустить домой.

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ТАСС / Шарифулин Валерий

Матвей Шандрыголов

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