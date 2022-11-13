Кинологи проверяют аэропорт Минеральных Вод из-за сообщения о бомбе

Кинологи работают в аэропорту города Минеральные Воды Ставропольского края после сообщения о минировании. В администрации населённого пункта сообщили, что люди в безопасности, а на место уже выехали экстренные службы.

"В Минеральных Водах поступило сообщение о большом количестве взрывчатых веществ, заложенных на территории международного аэропорта имени Лермонтова Минеральных Вод", — сообщили в пресс-службе.

В свою очередь глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко напомнил, что Ставрополье часто подвергается атакам телефонных террористов.

"Наши службы экстренно выехали на место для отработки сообщения, люди находятся в безопасности. На месте работают кинологи, службы безопасности. Ставрополье постоянно подвергается атакам телефонных террористов. Уверен, что наши службы найдут их и привлекут к ответственности", — заявил он.