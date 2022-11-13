США могут оказаться посмешищем из-за своих политологов, которые избегают правды в угоду политкорректности. Об этом пишет китайское издание Global Times. Автор считает, что Штаты не хотят проводить необходимые реформы и продолжают придерживаться неверного пути.

"Те, кто когда-то были на вершине славы, однажды могут стать посмешищем. Это забавная часть истории. Возможно, США стоит задуматься об этом", — говорится в материале.

Аналитик напомнил о случае с экспертом Джоном Миршаймером, который обвинил Запад в кризисе на Украине. После этого его подвергли критике, что является маркером отсутствия в США места для дискуссии, считает колумнист. Он заключил, что Земля не вращается вокруг американских политиков и учёных, поэтому взгляд Вашингтона, как и любой другой, не может быть единственным.