В США предсказали приостановку боевых действий на Украине на полгода

Приостановка боевых действий на Украине из-за наступления зимы может продлиться до полугода, такими предположениями делится обозреватель газеты The New York Times.

"Зимняя пауза может затянуться на шесть месяцев. Дождливая погода в конце ноября и мягкая почва замедлят передвижение войск обеих сторон", — отмечается в публикации.

Автор также утверждает, что СВО может приостановить "вероятность сильных снегопадов". А по мнению замминистра обороны США Колина Кала, уже сейчас можно заметить, что "слякотная погода на Украине немного замедляет ход событий и проведение крупномасштабных наступательных операций".

При этом NYT считает, что из-за вынужденной паузы в передвижениях войск конфликт вступит в новую фазу: российские войска сосредоточатся на ударах по украинской инфраструктуре, тогда как ВСУ, "похоже, собираются продолжить диверсионные и подрывные атаки на российских границах". Тем временем чиновники администрации президента США Джо Байдена считают важным воспользоваться "зимней паузой", чтобы нарастить поставки оборонительного и наступательного вооружения Киеву, говорится в публикации.