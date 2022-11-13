В США предсказали приостановку боевых действий на Украине на полгода
NYT: Зима может стать причиной приостановки украинского конфликта на полгода
Приостановка боевых действий на Украине из-за наступления зимы может продлиться до полугода, такими предположениями делится обозреватель газеты The New York Times.
"Зимняя пауза может затянуться на шесть месяцев. Дождливая погода в конце ноября и мягкая почва замедлят передвижение войск обеих сторон", — отмечается в публикации.
Автор также утверждает, что СВО может приостановить "вероятность сильных снегопадов". А по мнению замминистра обороны США Колина Кала, уже сейчас можно заметить, что "слякотная погода на Украине немного замедляет ход событий и проведение крупномасштабных наступательных операций".
При этом NYT считает, что из-за вынужденной паузы в передвижениях войск конфликт вступит в новую фазу: российские войска сосредоточатся на ударах по украинской инфраструктуре, тогда как ВСУ, "похоже, собираются продолжить диверсионные и подрывные атаки на российских границах". Тем временем чиновники администрации президента США Джо Байдена считают важным воспользоваться "зимней паузой", чтобы нарастить поставки оборонительного и наступательного вооружения Киеву, говорится в публикации.
Ранее политолог Андрей Кошкин связал планы ВСУ по замедлению боевых действий с нехваткой ресурсов. Он также объяснил, почему заявления ряда украинских политиков о замедлении боевых действий грядущей зимой противоречат друг другу.
ТАСС / Максим Киселёв