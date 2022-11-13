В Европе назвали две страны, которые толкают мир к новой холодной войне
Распорядитель МВФ Георгиева заявила, что противостояние США и Китая приведёт мир к холодной войне
Противостояние США и Китая может привести к тому, что в мире начнётся вторая волна холодной войны, что приведёт к необратимым последствиям для экономики планеты. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.
"Меня беспокоит углубляющаяся фрагментация мировой экономики, в результате которой мы можем оказаться в более бедном и небезопасном мире. Я пережила первую холодную войну. Начать вторую — безответственная задумка", — отметила Георгиева.
В качестве примера она привела меру экс-президента США Дональда Трампа, который решил ввести тарифы на товары из Китая, что привело к повышению их стоимости для американских потребителей. По словам Георгиевой, разделение мировой экономики на разные лагеря приведёт к тому, что она сократится на 1,5%, или же чуть более чем на 1,4 триллиона долларов.
"Важно тщательно продумывать каждое действие. Разрыв глобальных торговых связей и переход стран к политике протекционизма навредят рабочему классу и приведут к резкому скачку цен", — добавила Георгиева.
Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс заявили, что мировой экономике в 2023 году грозит рецессия, а её развитие в Европе замедляется.
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