В Европе назвали две страны, которые толкают мир к новой холодной войне

Противостояние США и Китая может привести к тому, что в мире начнётся вторая волна холодной войны, что приведёт к необратимым последствиям для экономики планеты. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

"Меня беспокоит углубляющаяся фрагментация мировой экономики, в результате которой мы можем оказаться в более бедном и небезопасном мире. Я пережила первую холодную войну. Начать вторую — безответственная задумка", — отметила Георгиева.

В качестве примера она привела меру экс-президента США Дональда Трампа, который решил ввести тарифы на товары из Китая, что привело к повышению их стоимости для американских потребителей. По словам Георгиевой, разделение мировой экономики на разные лагеря приведёт к тому, что она сократится на 1,5%, или же чуть более чем на 1,4 триллиона долларов.

"Важно тщательно продумывать каждое действие. Разрыв глобальных торговых связей и переход стран к политике протекционизма навредят рабочему классу и приведут к резкому скачку цен", — добавила Георгиева.