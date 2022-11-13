Маск внёс в Twitter новые изменения и удивил даже сотрудников

Руководство "Твиттера" занялось сокращением работающих по контракту сотрудников компании. Об этом сообщает новостной портал Axios со ссылкой на источники.

Из статьи следует, что в "Твиттере" трудятся как штатные, так и наёмные сотрудники, работающие на третью сторону. Только в ноябре штат был сокращён вдвое.

Источники Axios утверждают, что "Твиттер" уволил неопределённое количество разных подрядчиков, в том числе модераторов контента. В то же время некоторым сотрудникам об этом даже не сообщили: в какой-то момент они обнаружили, что лишились доступа к корпоративным системам "Твиттера".