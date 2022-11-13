Путин соберёт членов Совбеза на оперативное совещание

Президент РФ Владимир Путин намерен провести совещание с постоянными членами Совета безопасности уже на следующей неделе. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да. Такие планы есть. Речь идёт о регулярном оперативном совещании", — ответил он на соответствующий вопрос.