Путин соберёт членов Совбеза на оперативное совещание
Песков сообщил о планах Путина провести совещание с Совбезом на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин намерен провести совещание с постоянными членами Совета безопасности уже на следующей неделе. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да. Такие планы есть. Речь идёт о регулярном оперативном совещании", — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее стало известно, что вместо президента РФ Владимира Путина российскую делегацию на G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Также индонезийский министр Лухут Бинсар Панджайтан, который отвечает за подготовку форума, сообщил, что не приедет на саммит "Большой двадцатки" и украинский лидер Владимир Зеленский.
ТАСС / Бабушкин Алексей