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Опубликовано 13 ноября 2022, 11:35

Войска России отразили две атаки ВСУ в направлении Макеевки и отбросили противника

Российские военные в ходе боёв на Краснолиманском направлении отразили две атаки Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил на брифинге Минобороны РФ официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении активными действиями российских войск отражены две атаки ВСУ силами до ротной тактической группы в направлении населённого пункта Макеевка (ЛНР)", — доложил Конашенков.

Кроме того, ударами артиллерии и авиации ВКС России украинские войска были остановлены в двух километрах от переднего края обороны ВС РФ, понесли потери и были отброшены к исходному рубежу.

"Также в результате нанесения сосредоточенного огневого поражения пресечена атака подразделений ВСУ в направлении населённого пункта Червонопоповка, ЛНР", — уточняет Минобороны.

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За минувшие сутки российские военные ликвидировали 110 солдат ВСУ на Купянском направлении и сорвали попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населённых пунктов Владимировка и Змиевка ЛНР.

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ТАСС / Красильников Станислав

Ирина Фальке
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