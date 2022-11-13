Войска России отразили две атаки ВСУ в направлении Макеевки и отбросили противника

Российские военные в ходе боёв на Краснолиманском направлении отразили две атаки Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил на брифинге Минобороны РФ официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении активными действиями российских войск отражены две атаки ВСУ силами до ротной тактической группы в направлении населённого пункта Макеевка (ЛНР)", — доложил Конашенков.

Кроме того, ударами артиллерии и авиации ВКС России украинские войска были остановлены в двух километрах от переднего края обороны ВС РФ, понесли потери и были отброшены к исходному рубежу.

"Также в результате нанесения сосредоточенного огневого поражения пресечена атака подразделений ВСУ в направлении населённого пункта Червонопоповка, ЛНР", — уточняет Минобороны.