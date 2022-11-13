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Опубликовано 13 ноября 2022, 11:20

Российские военные ликвидировали 110 солдат ВСУ на Купянском направлении

Российские военные в ходе проведения СВО уничтожили около 110 бойцов ВСУ на Купянском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате огневого поражения живой силы и военной техники ВСУ сорваны попытки наступления двух ротных тактических групп противника в направлениях населённых пунктов Владимировка и Змиевка ЛНР. Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей", — уточнил он.

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Накануне сообщалось, что российские военные во время проведения СВО уничтожили две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, которые использовали ВСУ.

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ТАСС / Красильников Станислав

Татьяна Миссуми
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