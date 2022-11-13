Рогозин решил остаться на передовой до победы России

Экс-глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что останется в зоне проведения СВО до момента, пока победа ВС РФ не станет необратимой.

"Мы, когда сделаем своё дело, — я думаю, что в этот момент, собственно говоря, кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа и для людей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые должны отстоять свою землю", — заявил он РИА "Новости".