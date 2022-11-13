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13 ноября, 11:15

Рогозин решил остаться на передовой до победы России

Экс-глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что останется в зоне проведения СВО до момента, пока победа ВС РФ не станет необратимой.

"Мы, когда сделаем своё дело, я думаю, что в этот момент, собственно говоря, кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа и для людей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые должны отстоять свою землю", — заявил он РИА "Новости".

Рогозин подчеркнул, что ни он, ни его товарищи не являются туристами или теми, кто приехал в зону боевых действий ради позирования перед камерами. В его задачи входят личное общение с военнослужащими и выявление их потребностей, а также эффективности применения технологий на поле боя.

Рогозин ожидает новых поставок современных систем в зону СВО

Рогозин ожидает новых поставок современных систем в зону СВО

Ранее Рогозин заявил о судьбоносности нынешнего конфликта для России и призвал россиян записываться в добровольцы. Напомним, что экс-глава "Роскосмоса" возглавил группу военных советников "Царские волки", которая занимается военно-технической поддержкой подразделений ДНР и ЛНР.

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Telegram / РИА "Новости"

Матвей Шандрыголов

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