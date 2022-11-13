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13 ноября, 10:27

"Мы долго смеялись": Дипломаты советуют идти в фантасты автору фейка о пошиве КНДР экипировки для ВС России

Посольство РФ повеселил фейк о пошиве КНДР зимней экипировки для российских военных

Информация о том, что КНДР занимается производством зимней формы для российских солдат, находящихся в зоне специальной военной операции, является фейком. Об этом говорится в сообщении Посольства России в Пхеньяне в "Фейсбуке"*.

"Мы в нашем посольстве долго смеялись над этой фейковой информацией о доставке сырья в КНДР для производства зимней формы для российских солдат на Украине. <...> Мы хотели бы подчеркнуть, что Россия не закупает и не планирует приобретать в КНДР никакие боеприпасы, военную форму или другие предметы [военного назначения]", — отметили в дипмиссии.

Дипломаты посоветовали автору этого фейка "попробовать карьеру писателя-фантаста".

"Ложь от начала до конца": Захарова ответила на заявления США о поставках вооружений из КНДР в Россию

"Ложь от начала до конца": Захарова ответила на заявления США о поставках вооружений из КНДР в Россию

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что КНДР якобы поставляет России "значительное число" артиллерийских снарядов для последующего использования в ходе специальной военной операции на Украине. Ещё в сентябре в Минобороны Северной Кореи опровергали подобные утверждения, подчёркивая, что Пхеньян не поставлял и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляют США.

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ТАСС / Лев Федосеев

Артур Белкин

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