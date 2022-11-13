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13 ноября, 10:06

Белые розы и слёзы: Сотни фанатов пришли проститься с основателем "Ласкового мая" Кузнецовым

В Оренбурге прошла церемония прощания с основателем "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым

В Оренбурге простились с основателем группы "Ласковый май" Сергеем Кузнецовым. Церемония прошла в похоронном зале, трансляция велась в аккаунте музыканта на "Ютубе".

  • Церемония прощания с основателем "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым. Фото © YouTube / kuziaart
    Церемония прощания с основателем "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым. Фото © YouTube / kuziaart
  • Церемония прощания с основателем "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым. Фото © YouTube / kuziaart
    Церемония прощания с основателем "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым. Фото © YouTube / kuziaart
  • Церемония прощания с основателем "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым. Фото © YouTube / kuziaart
    Церемония прощания с основателем "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым. Фото © YouTube / kuziaart

Церемония прощания с основателем "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым. Фото © YouTube / kuziaart

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Проститься с музыкантом пришли сотни поклонников творчества группы "Ласковый май", в том числе из разных стран, а также родные, близкие и друзья. Многие из собравшихся не могли сдержать слёз, в руках у них были цветы и зажжённые свечи. Гроб умершего музыканта был заставлен огромными букетами из белых роз. Соболезнования принимала мать Кузнецова, которая была в инвалидном кресле.

Названа дата похорон основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова

Названа дата похорон основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова

Напомним, автор хитов "Белые розы" и "Седая ночь", основатель музыкального коллектива "Ласковый май" Сергей Кузнецов скончался в возрасте 58 лет в Оренбурге. Он успел провести 5 ноября концерт в память об ушедшем из жизни Юрии Шатунове.

Обложка ©

YouTube / kuziaart

Артур Белкин

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