Белые розы и слёзы: Сотни фанатов пришли проститься с основателем "Ласкового мая" Кузнецовым

Проститься с музыкантом пришли сотни поклонников творчества группы "Ласковый май", в том числе из разных стран, а также родные, близкие и друзья. Многие из собравшихся не могли сдержать слёз, в руках у них были цветы и зажжённые свечи. Гроб умершего музыканта был заставлен огромными букетами из белых роз. Соболезнования принимала мать Кузнецова, которая была в инвалидном кресле.