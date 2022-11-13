Кисида увидел угрозу суверенитету Японии в действиях Китая
Кисида упрекнул Пекин в создании угрозы суверенитету Японии в Восточно-Китайском море
Премьер-министр Японии Фумио Кисида обвинил Пекин в нарушении японского суверенитета в Восточно-Китайском море, отметив усиление активности соседа в регионе. Об этом он сказал на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Камбодже.
"Китай продолжает и усиливает действия в Восточно-Китайском море, которые нарушают суверенитет Японии. Мир и стабильность в Тайваньском проливе являются вопросом, который напрямую связан с региональной безопасностью", — цитирует его японское агентство "Дзидзи".
Кисида упомянул и учения Народно-освободительной армии Китая в августе этого года, тогда несколько ракет КНР упали в исключительной экономической зоне Японии, пишет агентство Kyodo.
Напомним, 16 октября китайский лидер Си Цзиньпин не исключил силового варианта воссоединения Китая с Тайванем. Позже в Минобороны КНР заявили о подготовке к войне. Там напомнили о том, что решительно выступают против любых форм сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и вмешательства внешних сил. А Си Цзиньпин поручил повысить боеготовность армии Китая.
Getty Images / Richard Wainwright - Pool