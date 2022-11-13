Кисида увидел угрозу суверенитету Японии в действиях Китая

Премьер-министр Японии Фумио Кисида обвинил Пекин в нарушении японского суверенитета в Восточно-Китайском море, отметив усиление активности соседа в регионе. Об этом он сказал на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Камбодже.

"Китай продолжает и усиливает действия в Восточно-Китайском море, которые нарушают суверенитет Японии. Мир и стабильность в Тайваньском проливе являются вопросом, который напрямую связан с региональной безопасностью", — цитирует его японское агентство "Дзидзи".