В Twitter бурно отреагировали на неожиданную правду о российском газе из уст Шольца
Олаф Шольц. Фото © Shutterstock
Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин намеренно не вводил санкции против российского газа из-за зависимости от него других стран, вызвало активное обсуждение в "Твиттере". Многие читатели призвали его поскорее договориться с РФ о поставках голубого топлива и восстановить повреждённую нитку газопровода "Северный поток – 2".
"Договоритесь с Россией о возобновлении поставок газа в Германию, экономика из-за этого страдает. И ради чего? Потому что США велят нам это сделать", — заметил один из пользователей.
"Будьте смелы и отремонтируйте повреждённую нитку газопровода "Северный поток – 2", пока США его окончательно не взорвали", — порекомендовал другой комментатор.
"Ведь только Германия от него не зависела, правда, Шольц?" — заметил читатель.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин намеренно не вводил санкции против газа из России, так как многие европейские страны были зависимы от поставок этого топлива. Шольц добавил, что Берлин не хотел создавать трудности странам-партнёрам. По словам канцлера, Германия изначально получала из России 50% необходимого газа, а были такие страны, которые зависели от поставок из РФ на 80–90% в силу созданной десятки лет назад инфраструктуры.