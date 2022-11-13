В Twitter бурно отреагировали на неожиданную правду о российском газе из уст Шольца

Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин намеренно не вводил санкции против российского газа из-за зависимости от него других стран, вызвало активное обсуждение в "Твиттере". Многие читатели призвали его поскорее договориться с РФ о поставках голубого топлива и восстановить повреждённую нитку газопровода "Северный поток – 2".

"Договоритесь с Россией о возобновлении поставок газа в Германию, экономика из-за этого страдает. И ради чего? Потому что США велят нам это сделать", — заметил один из пользователей.

"Будьте смелы и отремонтируйте повреждённую нитку газопровода "Северный поток – 2", пока США его окончательно не взорвали", — порекомендовал другой комментатор.

"Ведь только Германия от него не зависела, правда, Шольц?" — заметил читатель.