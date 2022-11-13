"Здесь решается не просто многое — здесь для нас решается всё. Если мы — вся Россия — этого не поймём, мы просто проиграем... И я многих призываю — тех, кто чего-то опасается или думает, что их это не коснётся, — мы ждём добровольцев", — сказал он в видеообращении.