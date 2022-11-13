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Опубликовано 13 ноября 2022, 09:54

Рогозин призвал россиян ехать добровольцами на спецоперацию

Рогозин заявил, что в зоне СВО решается судьба России, и позвал на фронт добровольцев

Экс-глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин призвал российских мужчин записываться в добровольцы и приезжать на фронт, пишет РИА "Новости".

"Здесь решается не просто многое здесь для нас решается всё. Если мы вся Россия этого не поймём, мы просто проиграем... И я многих призываю тех, кто чего-то опасается или думает, что их это не коснётся, мы ждём добровольцев", сказал он в видеообращении.

По его словам, в боевых действиях должны принять участие граждане, "которые прожили определённую жизнь и знают, как сберечь себя и своего товарища". Новобранцам необходимо иметь определённую подготовку или получить её перед отправкой на передовую.

Рогозин ожидает новых поставок современных систем в зону СВО
Рогозин ожидает новых поставок современных систем в зону СВО

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что возглавил группу военных советников "Царские волки" в зоне проведения спецоперации. Группа занимается военно-технической поддержкой подразделений ДНР и ЛНР.

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Telegram / РИА Новости

Матвей Шандрыголов
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