Опубликованы видео крупного пожара на базе отдыха под Одессой

В Одесской области произошёл сильный пожар на базе отдыха, расположенной в Черноморске. Об этом пишут украинские СМИ и телеграм-каналы.

На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть поднимающиеся клубы чёрного дыма, а также горящие объекты на территории базы отдыха. По словам местных жителей, никаких звуков взрыва до этого они не слышали. Информации о пострадавших не поступало.