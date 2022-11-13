Опубликованы видео крупного пожара на базе отдыха под Одессой
Украинские СМИ сообщили о пожаре на базе отдыха в Одесской области
В Одесской области произошёл сильный пожар на базе отдыха, расположенной в Черноморске. Об этом пишут украинские СМИ и телеграм-каналы.
Крупный пожар на базе отдыха в Одесской области. Видео © t.me / Одесса ИНФО
На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть поднимающиеся клубы чёрного дыма, а также горящие объекты на территории базы отдыха. По словам местных жителей, никаких звуков взрыва до этого они не слышали. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Лайф рассказывал о пожаре в Казани, который охватил крышу ресторана и распространился на площади в 1200 квадратных метров.
t.me / Одесса ИНФО