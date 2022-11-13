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Опубликовано 13 ноября 2022, 09:05

Опубликованы видео крупного пожара на базе отдыха под Одессой

Украинские СМИ сообщили о пожаре на базе отдыха в Одесской области

В Одесской области произошёл сильный пожар на базе отдыха, расположенной в Черноморске. Об этом пишут украинские СМИ и телеграм-каналы.

Крупный пожар на базе отдыха в Одесской области. Видео © t.me / Одесса ИНФО

На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть поднимающиеся клубы чёрного дыма, а также горящие объекты на территории базы отдыха. По словам местных жителей, никаких звуков взрыва до этого они не слышали. Информации о пострадавших не поступало.

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t.me / Одесса ИНФО

Артур Белкин
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