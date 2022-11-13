НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 ноября, 09:05

Опубликованы видео крупного пожара на базе отдыха под Одессой

Украинские СМИ сообщили о пожаре на базе отдыха в Одесской области

В Одесской области произошёл сильный пожар на базе отдыха, расположенной в Черноморске. Об этом пишут украинские СМИ и телеграм-каналы.

Крупный пожар на базе отдыха в Одесской области. Видео © t.me / Одесса ИНФО

На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть поднимающиеся клубы чёрного дыма, а также горящие объекты на территории базы отдыха. По словам местных жителей, никаких звуков взрыва до этого они не слышали. Информации о пострадавших не поступало.

Снявшие на видео пожар в церкви под Петербургом испугались обрушения купола

Снявшие на видео пожар в церкви под Петербургом испугались обрушения купола

Ранее Лайф рассказывал о пожаре в Казани, который охватил крышу ресторана и распространился на площади в 1200 квадратных метров.

Обложка ©

t.me / Одесса ИНФО

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров