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13 ноября, 08:53

Москвичей предупредили о штормовом ветре и арктическом вторжении 13 ноября

Москвичей по ходу дня 13 ноября ждёт облачная погода со штормовым ветром, а к вечеру температура воздуха начнёт значительно снижаться. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своём телеграм-канале.

К вечеру в городе начнётся арктическое вторжение, которое принесёт с собой похолодание. В дневные часы столбики термометров будут находиться в районе отметок 6–8 градусов, возможны кратковременные дожди и порывы ветра до 20 метров в секунду.

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Ранее Лайф рассказывал, что 12 ноября в Москве был побит температурный рекорд. Так столбики термометров поднялись до отметки 9,6 градуса.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Артур Белкин

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