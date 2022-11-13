Москвичей предупредили о штормовом ветре и арктическом вторжении 13 ноября

Москвичей по ходу дня 13 ноября ждёт облачная погода со штормовым ветром, а к вечеру температура воздуха начнёт значительно снижаться. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своём телеграм-канале.

К вечеру в городе начнётся арктическое вторжение, которое принесёт с собой похолодание. В дневные часы столбики термометров будут находиться в районе отметок 6–8 градусов, возможны кратковременные дожди и порывы ветра до 20 метров в секунду.