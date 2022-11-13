Названы нарушения из-за ожирения, которые повышают риск бесплодия у мужчин и женщин

В мире растёт число женщин и мужчин с избыточным весом, которые не могут завести ребёнка. Ожирение становится эпидемией наших дней, к нему приводит генетическая предрасположенность, нарушения в питании, а также неблагоприятная окружающая среда. Впоследствии оно влияет на репродуктивную функцию человека. Об этом Лайфу рассказала эндокринолог, диетолог сети центров репродукции и генетики "Нова клиник" Татьяна Голицына.

"Как следствие, возникает целый ряд нарушений со стороны обмена веществ, развивается гормональный дисбаланс, повышается провоспалительный фон. В итоге излишний вес наносит вред здоровью, поскольку приводит к развитию серьёзных хронических заболеваний. В частности, доказано неблагоприятное влияние ожирения на репродуктивную функцию женщин и мужчин", — пояснила медик.

По её словам, ожирение создаёт высокие риски бесплодия, осложняет беременность, программирует нездоровое потомство на несколько поколений вперёд. У тучных женщин снижается фертильность за счёт недостаточного полового влечения, может развиться дисфункция яичников, появляются проблемы с менструальным циклом, добавила Голицына. Также страдает качество яйцеклеток и возникают нарушения в работе матки.

"У мужчин с абдоминальным ожирением уменьшается концентрация тестостерона в крови, что приводит к снижению фертильности. Ослабевает половое влечение, сокращается частота половых актов, нарушается сперматогенез в яичках и ухудшается качество сперматозоидов", — отметила врач.