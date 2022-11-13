Почему чернеют виниры и как этого избежать: Советы стоматолога

Установка виниров зачастую вызвана желанием сделать более привлекательной улыбку или же выровнять зубы. Однако после этого пациент может столкнуться с рядом проблем, одна из которых — почернение виниров. О том, какие у этого могут быть причины, Лайфу рассказал главный врач клиники "Мегастом" Владимир Лосев.

"Больше всего изменениям цвета подвержены именно композитные виниры. Они, как и настоящие зубы, остро реагируют на цвет пищи (или напитков) и способны впитывать красящие вещества. К тому же некоторые вредные привычки, например курение, также могут приводить к изменению цвета виниров, поэтому одной из рекомендаций специалистов является сокращение курения или полное его прекращение. Не стоит забывать, что за композитными винирами должен быть правильный уход: пациентам предлагаются даже профессиональные чистки, включающие шлифовку, полировку и реставрацию, к которым следует прибегать регулярно (не менее двух раз в год), чтобы сохранить белизну улыбки и продлить срок службы виниров", — рассказал Лосев.

Керамические виниры отличаются от композитных тем, что не впитывают красящие компоненты еды и являются более долговечными. Однако изменение цвета преследует и их. Произойти оно может из-за некачественного ухода или же по причине расцементировки протезов. Тогда на винирах появляются трещинки, которые заполняются остатками пищи и пигментами. Проблемы могут доставить и абразивные зубные пасты, или же слишком жёсткие щётки. Тогда на поверхности виниров тоже будут появляться царапинки, которые впоследствии заполнит красящий пигмент из пищи.

"С проблемой потемнения керамических виниров, безусловно, должен разбираться специалист. Если будет выявлено, что произошла расцементировка виниров, скорее всего, придётся менять всю конструкцию и изготавливать новые протезы. Помните, что за винирами керамическими и композитными должен быть соответствующий уход: чистка зубов два раза в день, использование зубной нити — это неотъемлемая часть заботы об их сроке службы", — подытожил врач.

Для правильного ухода необходимо выбирать мягкую зубную щётку и пасту без абразивных частиц. Также следует пользоваться ирригатором, который позволяет очистить полость рта в два раза эффективнее щётки. Для всех тех, кто устанавливает себе виниры, он может стать вещью первой необходимости.