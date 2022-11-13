Паника и раненые: Автомобиль протаранил толпу на карнавале в Лос-Анджелесе

Автомобиль въехал в толпу участников уличного карнавала в Лос-Анджелесе и сбил шесть человек. Как сообщили в пожарной службе, все пострадавшие доставлены в больницу.

В Лос-Анджелесе автомобиль наехал на участников карнавала. Видео © twitter / NEWS ALL TIME

Там рассказали, что возраст всех пострадавших от 30 до 50 лет. Они госпитализированы с различными травмами, но их жизни ничего не угрожает. Водитель, совершивший наезд, скрылся с места происшествия, его ищет полиция. Сотрудникам правоохранительных органов уже удалось обнаружить его автомобиль Porsche Cayenne.

В карнавале приняли участие сотни человек. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что людей охватила паника от увиденного. Многие из участников мероприятия убежали с места трагедии, боясь повторного наезда.