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13 ноября, 08:22

Паника и раненые: Автомобиль протаранил толпу на карнавале в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе автомобиль наехал на участников карнавала, пострадало шесть человек

<p>В Лос-Анджелесе автомобиль наехал на участников карнавала. Обложка © twitter / <a href="https://twitter.com/AssignEditorGuy/status/1591662826937937920/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">JRod</a></p>

В Лос-Анджелесе автомобиль наехал на участников карнавала. Обложка © twitter / JRod

Автомобиль въехал в толпу участников уличного карнавала в Лос-Анджелесе и сбил шесть человек. Как сообщили в пожарной службе, все пострадавшие доставлены в больницу.

В Лос-Анджелесе автомобиль наехал на участников карнавала. Видео © twitter / NEWS ALL TIME

Там рассказали, что возраст всех пострадавших от 30 до 50 лет. Они госпитализированы с различными травмами, но их жизни ничего не угрожает. Водитель, совершивший наезд, скрылся с места происшествия, его ищет полиция. Сотрудникам правоохранительных органов уже удалось обнаружить его автомобиль Porsche Cayenne.

В карнавале приняли участие сотни человек. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что людей охватила паника от увиденного. Многие из участников мероприятия убежали с места трагедии, боясь повторного наезда.

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Ранее Лайф сообщал, что жительница Сургута влетела в детскую площадку на автомобиле, где в этот момент на качелях находились двое маленьких детей. Ребята не пострадали, а вот отец, бросившийся закрыть их от машины, госпитализирован.

Оксана Попова
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