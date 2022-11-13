В Бундестаге назвали главную ошибку США по отношению к России
Депутат Бундестага Вагенкнехт объяснила ошибку, которую совершили США по отношению к России
США сознательно разожгли конфликт на Украине ради собственной цели — "сделать Америку снова великой". Так считает депутат германского Бундестага от фракции левых Сара Вагенкнехт.
"Вашингтон преследует навязчивую идею сделать Штаты единственной мировой державой. Глупость американского руководства заключается в том, что оно заинтересовано не в партнёрстве с Россией или Китаем, а в их жёстком сдерживании. Запад должен отойти от политики "разделяй и властвуй", — сказала она на своём ютуб-канале.
По её словам, антироссийские санкции приносят пользу только Вашингтону, тогда как Европа от них страдает. Она подчеркнула, что взлетевшие цены на энергию — это не решение российского лидера Владимира Путина, а следствие действий западных властей. Поэтому от любых экономических ограничений плохо становится самому Евросоюзу.
"Правда в том, что европейско-российское энергетическое сотрудничество с 70-х годов было занозой в глазу американского руководства", — заключила немецкий депутат.
Ранее Вагенкнехт назвала "позором" отсутствие у Запада плана мирного урегулирования ситуации с Украиной. По её словам, западные страны точно так же несут ответственность за этот конфликт. Депутат считает, что происходящего можно было бы избежать за счёт одного только отказа Украины от членства в НАТО и выполнения Минских соглашений.
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