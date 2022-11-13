Иномарка закружилась вокруг своей оси из-за гололёда и выбила страйк из 10 авто во Владивостоке
Иномарку закружило вокруг своей оси и отбросило на 10 машин на спуске в районе Зелёного Угла
Жители микрорайона Зелёный Угол во Владивостоке стали свидетелями массового ДТП, причиной которого стал гололёд и достаточно крутой спуск на одной из улиц. Видео "автомобильного боулинга" с участием иномарки, скатившейся вниз со склона, оказалось в распоряжении Лайфа.
Автомобиль занесло на дороге, и он сделал несколько оборотов вокруг своей оси. Видео © LIFE
На кадрах видно, что автомобиль, пытаясь съехать вниз, попадает в занос и начинает катиться, делая обороты вокруг своей оси. После этого он врезается в припаркованный внедорожник. Как сообщают очевидцы в соцсетях, в результате такого утреннего "боулинга" оказалось повреждено более 10 автомобилей. У некоторых сильно помяты бамперы и крылья, у других наблюдаются вмятины на дверях.
Последствия массовой аварии во Владивостоке. Видео © t.me / "Автогарант"
Ранее Лайф рассказывал, как автолюбительница из Сургута влетела в детскую площадку на автомобиле, где в этот момент на качелях находилось двое маленьких детей. К счастью, они не пострадали, а вот бросившийся их спасать отец получил травмы.
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