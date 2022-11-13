Жертвами шторма "Налджи" на Филиппинах уже стали 160 человек, 29 пропали без вести
На Филиппинах подсчитывают ущерб от шторма "Налджи". Фото © Twitter / Kelly McKinney
На Филиппинах шторм "Налджи" причинил ущерб сельскому хозяйству и инфраструктуре на сумму более чем 11,83 миллиарда песо (206,9 миллиона долларов), как минимум 160 человек погибли, 146 пострадали, 29 пропали без вести. Это следует из данных Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий страны. На публикуемых в Сети кадрах улицы буквально завалены обломками, а местами затоплены.
На Филиппинах рассказали об ущербе от шторма "Налджи". Фото © Twitter / Asia News Network
На Филиппинах шторм "Налджи" разрушил 57 тысяч домов. Фото © Twitter / newsworldpress
Всего в зоне природной катастрофы оказалось более 5,56 миллиона человек. 356,2 тысячи филиппинцев пока остаются в 128 эвакуационных центрах, а свыше 356,1 тысячи человек покинули дома до разгула стихии. Шторм вызвал катаклизмы в 13 регионах страны, в том числе наводнения и оползни, зафиксированы перебои с водоснабжением, светом и связью.
По данным властей, повреждено 57,05 тысячи домов, а более 6,14 тысячи восстановлению не подлежат. Также стихия стала причиной разрушения 527 дорог, 133 мостов, деятельность девяти аэропортов и 121 морского порта оказалась затруднена.
Ранее Лайф писал, что на Центральную Америку обрушился шторм "Джулия", из-за масштабных наводнений погибло семь человек. Циклон сначала пришёл в Никарагуа, стихия обрушилась на страну утром 9 октября, затем она ослабла до тропического шторма.