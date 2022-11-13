По всей Украине с утра звучит воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена утром 13 ноября по всей территории Украины, включая столицу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В ночь на воскресенье тревога уже объявлялась в Киеве и ряде областей. Позже она была отменена.