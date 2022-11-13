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13 ноября, 07:30

По всей Украине с утра звучит воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена утром 13 ноября по всей территории Украины, включая столицу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В ночь на воскресенье тревога уже объявлялась в Киеве и ряде областей. Позже она была отменена.

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Накануне тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Позднее — в Киеве, а потом и на территории всей страны.

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ТАСС / dpa / Christophe Gateau

Андрей Бражников

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